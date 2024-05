"Une expérience dingue": un entrepreneur français s'est rendu dans l'espace

La fusée New Shepard a décollé à la verticale et la capsule à son sommet s'est détachée en vol, jusqu'à atteindre l'espace. Puis elle est retombée, freinée par des parachutes, atterrissant dans le désert texan un peu moins de dix minutes après le lancement.

Blue Origin a désormais emmené 37 personnes au-dessus de la ligne de Karman, qui marque à 100 kilomètres d'altitude la frontière de l'espace selon une convention internationale.

Seuls dix astronautes français se sont rendus dans l'espace, dont le dernier en date est Thomas Pesquet. En 2023, la Franco-Italienne Ketty Maisonrouge avait elle volé avec Virgin Galactic, entreprise concurrente de Blue Origin sur ce créneau des vols courts.

- "Révolution spatiale" -

Sylvain Chiron, qui rejette le terme de tourisme spatial, estime avoir été sélectionné par Blue Origin sur "des milliers de candidatures" grâce à un dossier démontrant sa "passion dévorante pour l'espace".

Le prix du billet, tenu secret, est "cher" mais "pas complètement fou non plus", selon lui.

Amateur de sensations fortes, il a obtenu son brevet de pilote privé dès 16 ans et admiré dans sa jeunesse plusieurs décollages de navettes spatiales en Floride. Il s'est finalement orienté vers des études de commerce aux Etats-Unis, avant de fonder une brasserie artisanale en Savoie, la Brasserie du Mont-Blanc.

"C'est assez incroyable de pouvoir aller dans l'espace pour quelqu'un comme moi, qui est finalement monsieur lambda", a déclaré dimanche Sylvain Chiron. "Mais je suis à peu près certain que la génération d'après aura un accès beaucoup plus facile à l'espace."

"On est vraiment à mon sens au tout début de cette révolution spatiale", a-t-il ajouté. "Je n'ai qu'un souhait, c'est que le plus de gens possible puissent le plus rapidement possible partager cette expérience."

La mission de dimanche, nommée NS-25, était le premier vol avec équipage de cette fusée depuis août 2022.

En septembre de la même année, un vol sans humain à bord s'était soldé par le crash de l'étage de propulsion de la fusée. Le système d'éjection automatique de la capsule s'était déclenché et elle était retombée au sol, ralentie par ses parachutes.

Après une enquête du régulateur américain de l'aviation (FAA), Blue Origin avait procédé à des modifications et réalisé un nouveau vol sans équipage en décembre 2023.

- Sénior à bord -

Parmi les autres passagers dimanche se trouvait Ed Dwight, né en 1933 et qui avait été pressenti pour devenir le premier Afro-Américain à aller dans l'espace, mais n'en avait finalement jamais eu l'opportunité.

Ed Dwight est devenu sculpteur et son travail, exposé dans les musées, met notamment en lumière l'histoire et des personnalités afro-américaines.

A 90 ans, il est devenu dimanche la personne la plus âgée à avoir atteint l'espace, battant de quelques mois seulement l'acteur ayant incarné l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner.

Ce dernier avait lui aussi volé à 90 ans à bord de la fusée de Blue Origin. Jeff Bezos lui-même avait participé au premier vol habité de l'engin, en juillet 2021.