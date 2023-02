Une femme et un enfant sortis vivants par une équipe du Salvador

Une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres dimanche, six jours après le séisme en Turquie, par une équipe de Salvadoriens à Sehit Aileleri (sud), a annoncé le président salvadorien Nayib Bukele.

"L'équipe de secouristes salvadoriens, avec le soutien de secouristes turcs, viennent de réussir le sauvetage de deux survivants, une femme et un enfant, après plus de 150 heures passées sous les décombres", a écrit le président Bukele sur Twitter.

Il s'agit de Melih Efe Ozcan, un enfant d'environ 5 ans, et Deniz Dal, une femme d'environ 30 ans, qui ont été hospitalisés, a-t-il ajouté.

Le président a joint à son message une vidéo sur laquelle on peut voir un enfant immobile être sorti des décombres par les secouristes salvadoriens et placé sur un brancard, alors qu'on entend des cris et des pleurs des gens autour de la scène.

On voit ensuite le moment où une femme, qui elle parvient à bouger ses bras, est sortie à son tour avant qu'on lui place un collier orthopédique et qu'on l'allonge sur un brancard.

Le sauvetage a eu lieu dimanche matin sous les décombres du bâtiment Ebrar Sitesi Hazal Apartmani, à Sehit Aileleri, dans la commune de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, selon la présidence du Salvador. "Les autorités ont fait savoir que le mineur présentait des signes d'hypothermie", selon la présidence.