Une femme flagellée en Afghanistan pour adultère

Un tribunal de la province de Faryab, dans le nord de l'Afghanistan, a condamné une femme à 30 coups de fouet et à six mois de prison pour avoir eu une liaison extraconjugale et s'être enfuie de chez elle. Elle a été flagellée en place publique dimanche en présence de représentants talibans, ont indiqué les autorités judiciaires locales lundi.