Une femme nommée présidente de Japan Airlines, une rareté au Japon

Cette ancienne hôtesse de l'air de Japan Airlines a débuté sa carrière dans la société en 1985, et a commencé à occuper des postes à responsabilité à partir de 2005.

En 2022 les femmes n'occupaient que 15,5% des sièges des conseils d'administration des grandes entreprises japonaises cotées en Bourse, soit environ la moitié de la moyenne dans les pays industrialisés membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le plus faible ratio parmi les pays du G7.

Ces changements à la tête de Japan Airlines interviennent alors qu'un avion de ligne de la compagnie a été impliqué dans une collision au sol le 2 janvier à l'aéroport de Tokyo-Haneda, qui a fait cinq morts dans l'autre appareil, un avion plus petit des garde-côtes japonais.

"J'ai passé la plus grande partie de ma carrière en première ligne en matière de sécurité et de services à la clientèle, c'est-à-dire dans la division du personnel de cabine", a rappelé mercredi Mme Tottori lors d'une conférence de presse.