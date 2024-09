Une femme tuée près de Moscou par un drone ukrainien: "À Koursk, ça a commencé et c'est déjà arrivé jusqu'à nous"

Dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes continuent d'avancer, Moscou a revendiqué dans la matinée la prise de la ville de Krasnogorivka, qui fut longtemps une place forte dans la région de Donetsk, ainsi que de trois autres villages.

Il a par ailleurs indiqué que trois personnes avaient été blessées et transférées dans un hôpital.

La capitale russe et sa région ont été la cible de plusieurs attaques de drones depuis l'offensive à grande échelle du Kremlin en Ukraine de février 2022. Mais c'est la première fois que l'une d'entre elles est mortelle.

Kiev mène ces frappes en répliques aux bombardements russes qui dévastent son territoire depuis plus de deux ans et demi et y tuent des civils quasi-quotidiennement.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée russe a dit sur Telegram avoir abattu un total de 144 drones ukrainiens, dont 20 au-dessus de la région de Moscou.