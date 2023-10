Une fillette devient la 3e victime d'une explosion lors d'une rencontre chrétienne en Inde

Trois personnes, dont la dernière est une fillette, ont été tuées et une trentaine blessées dans le sud de l'Inde après l'explosion dimanche matin d'un engin artisanal lors d'une rencontre chrétienne rassemblant plus de 2.000 personnes, selon un nouveau bilan communiqué lundi.

L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants dont plus de 2% sont chrétiens, selon le dernier recensement.

Un homme s'est rendu à la police après avoir diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision dans laquelle il affirme être un ancien membre de l'Église avec laquelle il dit être désormais en désaccord.

"L'enquête préliminaire montre qu'il s'agit de l'explosion d'un engin explosif improvisé", a déclaré à la presse le directeur général de la police locale, Darvesh Saheb. "Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes", a-t-il promis.

Connus surtout pour leur prédication de porte-à-porte et régulièrement accusés d'être une secte, les Témoins de Jéhovah font partie du mouvement évangélique chrétien, né aux États-Unis, et prêchent la non-violence et la neutralité politique.