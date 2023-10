Une firme indienne met fin à ses fournitures d'uniformes à Israël

Maryan Apparel fournissait quelque 100.000 uniformes par an aux forces de police israéliennes depuis 2015, selon ses données.

Israël et les Palestiniens se renvoient la responsabilité de la frappe mardi sur l'hôpital Ahli Arab, qui a fait 471 morts selon le Hamas, et entre "100 et 300" selon les services de renseignement américains.

Plus de 1.400 personnes ont depuis été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque, selon les autorités israéliennes, et 203 prises en otage.

Côté palestinien, plus de 3.785 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements menés en représailles par l'armée israélienne, selon un les autorités locales, qui ont également recensé plus de 12.000 blessés.