Une frappe israélienne fait au moins trois morts à Damas

"Un raid israélien a visé un appartement dans un immeuble résidentiel du quartier de Mazzé, fréquenté par des dirigeants du Hezbollah libanais et des Gardiens de la révolution iraniens", faisant au moins trois morts, dont deux non Syriens, et en blessant quatre autres, a indiqué l'Observatoire.

Une source militaire syrienne, citée par l'agence de presse officielle syrienne, Sana, a déclaré que "l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne (...) ciblant un immeuble résidentiel dans le quartier de Mazzé à Damas".