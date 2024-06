Une fusée chinoise décolle par erreur et s'écrase dans des montagnes: les images sont impressionnantes

Space Pioneer, connue en Chine sous le nom de Tianbing Technology, a déclaré qu'elle allait résoudre le problème et programmer un nouvel essai dès que possible.

Des images de la fusée décollant involontairement peuvent être vues sur les réseaux sociaux, de même que le crash, avec une grosse boule de feu se formant dans un terrain montagneux.

Chinese company Space Pioneer's Tianlong-3 Y1 first stage rocket broke off of its static fire test stand and launched into the air before crashing down onto the land pic.twitter.com/5bXukt9OAS