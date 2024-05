Une Gay Pride marquée de solennité à Jérusalem, sur fond de guerre à Gaza

Les arcs-en-ciel et les rubans jaunes se sont mêlés jeudi lors de la Marche des fiertés à Jérusalem, où les participants ont défendu les droits des homosexuels mais réclamé aussi la libération des otages détenus à Gaza, dans une ambiance moins festive que d'habitude.

En tête de la marche, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, des proches des otages et l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, portaient une banderole sur laquelle était écrit "Born to be free" (Né pour être libre, en anglais), arborant les couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ et un ruban jaune, symbole du soutien aux familles d'otages.