Une heure tardive, des constructions spécifiques: voici pourquoi le séisme au Maroc a fait autant de victimes

Le séisme qui a frappé le Maroc ce vendredi, a fait de très nombreuses victimes. Sur place, les corps sont encore en train d'être récupérés sous les décombres, où l'on retrouve aussi chaque jour de nombreux blessés, qui s'en sont sortis malgré la violence des secousses.

Après ce drame, les associations sont à pied d'œuvre pour venir en aide à ceux qui ont été touchés. Les habitants ont perdu leur maison et tout ce qui va avec, ce qui fait naître d'importants besoins dans ces régions. "Dans l'immédiat, le plus urgent, c'est de trouver un abri, d'avoir à manger, de l'eau", raconte Marie-Christine Ferir de l'Unité d'Urgence de Médecins sans Frontières Belgique. "Il y aussi le support psychologique, les personnes sont traumatisées, en 3 minutes vous perdez tout, votre passé, votre présent et votre futur", détaille-t-elle, affirmant que certains auront besoin d'une prise en charge spéciale à ce niveau.