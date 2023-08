Une israélienne tuée dans une attaque en Cisjordanie occupée, selon l'armée israélienne

Une femme a été tuée et un homme grièvement blessé lundi dans une attaque par balles contre leur véhicule en Cisjordanie occupée, selon les services de secours et l'armée israélienne.

L'armée a annoncé avoir bloqué les routes dans le secteur et lancé des recherches pour retrouver les "suspects" qui ont tiré sur le véhicule.

Au moins 218 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 31 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Samedi, deux Israéliens un père de 60 ans, et son fils de 28 ans ont été abattus dans une station de lavage de voitures dans la ville palestinienne de Huwara, déclenchant une chasse à l'homme par les forces israéliennes pour retrouver l'assaillant.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.