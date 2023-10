Une manifestante arrêtée au Royaume-Uni pour soutien au Hamas

Son arrestation intervient dans le cadre d'une enquête sur un discours prononcé lors d'une manifestation dimanche, après l'attaque surprise du 7 octobre du Hamas, qui a fait plus de 1.200 victimes du côté d'Israël et 150 otages. Les frappes de représailles israéliennes ont fait plus de 1.500 morts dans la bande Gaza, qui a été privée de vivres, d'eau et d'électricité.

Après un examen des images de la manifestation dans la station balnéaire britannique, la police antiterroriste a été saisie. Les enquêteurs ont également lancé un appel à témoins et à vidéos.