Une mère et son fils tués dans le nord d'Israël par un missile tiré depuis le Liban

Le Conseil régional, qui gère une quinzaine de villages proches de la frontière avec le Liban, l'a identifiée comme Mira Ayalon. Il s'agit de la mère de Barak Ayalon, 45 ans, dont la mort dans la même frappe sur le village de Kfar Youval avait été annoncé plus tôt par l'armée. Cette dernière précisait que le quadragénaire était membre de l'unité de défense de la localité.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre après une attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, les échanges de tirs sont quasi quotidiens à la frontière entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du Hamas, faisant de nombreux morts et blessés dans les deux camps.