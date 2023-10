Une mission de l'Onu est arrivée au Nagorny Karabakh, pour la première fois en 30 ans

Dimanche, l'Arménie, à majorité chrétienne, a observé un jour de prière pour le Nagorny Karabakh. Les cloches des églises ont résonné dans le pays et le chef de l'Église, Garéguine II, a célébré une messe dans une cathédrale près d'Erevan.

Alors que l'accueil des réfugiés s'organise difficilement, les opposants au Premier ministre arménien Nikol Pachinian, accusé de passivité et lâché par Moscou, ont donné à nouveau de la voix samedi dans la rue.

L'enclave séparatiste du Nagorny Karabakh, soutenue militairement et économiquement par Erevan, s'est opposée pendant plus de trois décennies à Bakou, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020.