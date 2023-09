Une mission lunaire japonaise a réussi son lancement

La fusée transportait notamment un petit module lunaire baptisé SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) et surnommé "Moon Sniper", censé se poser dans quatre à six mois sur la Lune avec une haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement.

Environ 45 minutes après le décollage, la séparation de SLIM du reste de la fusée s'est déroulée avec succès, ce qui a déclenché une explosion de joie et d'applaudissements dans le centre de contrôle de la Jaxa, selon des images en direct diffusées sur YouTube.

Pour les robots mobiles d'exploration, "parcourir des pentes raides et un terrain accidenté représente encore un niveau de difficulté élevé. C'est pourquoi il est important de réussir à poser (des engins spatiaux, NDLR) avec une haute précision pour permettre une exploration efficace à l'avenir", a expliqué la Jaxa sur son site.