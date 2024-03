Une modification de l'histoire? Des députés russes veulent annuler un décret de 1954 afin d'affirmer que la Crimée n'a jamais fait partie de l'Ukraine

Les habitants de Crimée et le reste de l'Ukraine ont voté pour leur indépendance lorsque l'Union soviétique s'est disloquée. La Russie et l'Ukraine ont alors reconnu les frontières. Il y a dix ans, le 18 mars 2014, la Russie a annexé cette péninsule, à la suite d'un référendum non reconnu par Kiev et la communauté internationale.

En février 2022, elle a utilisé la Crimée comme base pour envahir l'Ukraine. Elle a depuis proclamé l'annexion de quatre autres provinces ukrainiennes.