Une nouvelle attaque des ADF fait 11 morts en Ituri, en RDC

Lundi soir, les rebelles ADF ("Forces démocratiques alliées") "ont de nouveau attaqué le village de Ndimo. Ce mardi, nous avons retrouvé 11 corps de civils dont 6 femmes, 4 hommes et 1 enfant", a déclaré à l'AFP Dieudonné Malangay, président de la société civile de la "chefferie" (entité coutumière et administrative) de Walese Vonkutu, dans le territoire d'Irumu, où se trouve ce village, cible d'attaques des ADF depuis 2022.

Depuis fin 2021, les armées congolaise et ougandaise mènent des opérations conjointes contre les ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, sans être parvenues jusqu'à présent à stopper les attaques contre les civils.

Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces dernières semaines les attaques de villages, de voyageurs et de centres de santé, le plus souvent pillés.

Ils ont prêté allégeance en 2019 à l'EI, qui les présente comme sa "province d'Afrique centrale" (Iscap), et sont aussi accusés de récentes attaques sur le sol ougandais.