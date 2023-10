Une nouvelle église pour Istanbul, la première en 100 ans de république

C'est une première dans la république laïque et majoritairement musulmane de Turquie, fondée en 1923, saluée par les chrétiens: une église syriaque doit être inaugurée dimanche à Istanbul, en présence du président Recep Tayyip Erdogan.

Sise sur la rive européenne du Bosphore, dans le quartier périphérique de Yesilköy, où résident la majorité des chrétiens syriaques de Turquie - les autres étant installés dans le sud-est, non loin de la frontière syrienne - l'église orthodoxe Saint-Ephrem a été financée par la communauté forte de 17.000 membres.

Un an plus tard, en juillet 2020, M. Erdogan, musulman pieux et conservateur, transformait la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée puis demandait la conversion de l'église Saint-Sauveur-in-Chora, construite elle aussi par les Byzantins au Ve siècle - qui reste depuis fermée au public.

Saint-Ephrem devait être inaugurée en février dernier mais l'ouverture a été repoussée en raison du puissant séisme qui a ruiné le sud du pays, faisant au moins 50.000 morts, et dévasté Antakya, l'ancienne Antioche, l'un des berceaux de la chrétienté.

- De Mardin à Damas -