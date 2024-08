Une nouvelle frappe israélienne sur un véhicule à Jénine, en Cisjordanie

Après plus de dix mois de guerre, des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza se sont tenues jeudi et vendredi à Doha entre Israël et les médiateurs -Etats-Unis, Qatar et Egypte-, au terme desquelles une proposition remaniée d'accord a été présentée par les Etats-Unis, principal allié d'Israël.



De retour des discussions, les négociateurs israéliens ont "exprimé leur optimisme prudent" à Benjamin Netanyahu, selon le bureau du Premier ministre.