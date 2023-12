Une nouvelle vague de citoyens étrangers et d'ayants droit évacués de Gaza

L'évacuation de la bande de Gaza de citoyens étrangers et de Palestiniens avec une double nationalité, ainsi que de leurs ayants droit, se poursuit vendredi. Plusieurs dizaines de personnes doivent quitter l'enclave à bord d'un avion en direction de l'Egypte. Il s'agirait de ressortissants britanniques, américains et mexicains. Aucun citoyen belge n'est présent dans ce groupe, selon une liste publiée par l'Autorité palestinienne en charge des frontières sur Facebook.

Depuis le début de la guerre, il y a un peu plus de deux mois, plusieurs centaines d'étrangers et de binationaux ont quitté Gaza par le poste frontière de Rafah pour rejoindre l'Egypte. Nombre d'entre eux étaient attendus à la frontière par des représentants de leurs ambassades respectives, qui ont ensuite organisé leur voyage de retour via l'aéroport du Caire.

Selon le ministère des Affaires étrangères égyptien, près de 7.000 personnes originaires de 60 pays différents ont voulu quitter Gaza en novembre. Le nombre d'étrangers et de Palestiniens possédant une double nationalité se trouvant encore dans la bande de Gaza n'est quant à lui pas connu.