Une offensive israélienne majeure à Rafah serait "une erreur", selon Biden

Joe Biden estime qu'une offensive terrestre majeure de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, serait "une erreur", et il a obtenu la venue à Washington d'une délégation israélienne pour en parler, a déclaré lundi son conseiller à la sécurité nationale.

Le président américain a dit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu être "profondément inquiet" à ce sujet, selon Jake Sullivan.

Une opération militaire d'envergure contre Rafah, à la frontière avec l'Egypte, "conduirait à plus de victimes innocentes, aggraverait la situation humanitaire déjà grave, renforcerait l'anarchie à Gaza et isolerait encore plus Israël" sur la scène internationale, a dit le conseiller.