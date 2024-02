Une ONG révèle l'espionnage de dizaines de personnes par Pegasus en Jordanie

Des dizaines de journalistes et de militants ont été surveillés en Jordanie depuis quatre ans grâce au logiciel espion Pegasus, révèle l'enquête d'une ONG publiée jeudi.

Access Now, une ONG de défense des droits numériques, qui a travaillé avec le Citizen Lab de l'Université de Toronto, rapporte ainsi que pas moins de 35 citoyens ont vu leurs téléphones infiltrés par Pegasus en Jordanie depuis 2019. Des avocats et un homme politique sont également concernés.

Si Access Now n'établit pas la responsabilité de l'état jordanien dans l'espionnage mis en place, l'ONG souligne que la Jordanie a "accentué sa répression vis-à-vis des droits des citoyens et de leur liberté d'expression, d'association et de réunion".