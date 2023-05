Une Palestinienne tuée après avoir poignardé un Israélien en Cisjordanie

L'armée israélienne a fait état d'une attaque au couteau à Huwara, ville palestinienne où les violences entre habitants, colons et forces israéliennes, sont fréquentes.

Elle a indiqué avoir "neutralisé" l'assaillant, sans plus de précision.

Cet incident est survenu après que trois combattants palestiniens du Hamas ont été tués en début de matinée dans une incursion militaire israélienne à Naplouse. Ils étaient accusés par Israël d'avoir tué par balles le mois dernier trois Israélo-Britanniques en Cisjordanie, où elles vivaient.

Fin février, après la mort de deux colons israéliens dans le secteur de Huwara, des dizaines d'autres colons avaient déferlé sur cette ville et incendié de nombreux bâtiments et véhicules, provoquant une vague d'indignation, localement et internationalement.

En mars, des colons ont également attaqué une famille palestinienne dans cette localité. Ils ont depuis été inculpés par Israël pour "terrorisme", une rare décision judiciaire pour des Israéliens.