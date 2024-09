"Une première en 10 ans": un employé d'une agence de l'ONU tué dans un raid israélien

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 et y a multiplié les raids meurtriers depuis l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, où selon l'Unrwa, plus de 220 de ses employés ont été tués depuis le début des hostilités.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de l'Unrwa. Elle avait indiqué plus tôt dans un communiqué que ses forces avaient "mené une opération antiterroriste de 48 heures" dans les zones de Toubas, Tamoune et Faraa, tuant "cinq terroristes armés" dans une frappe aérienne et un sixième dans des "échanges de tirs" avec "un terroriste qui lançait des engins explosifs".

Vendredi, l'Unrwa a indiqué dans un communiqué que Sofiane Jaber Abed Jawwad a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi dans le camp de réfugiés de Faraa."C'est la première fois qu'un employé de l'Unrwa est tué en Cisjordanie depuis plus de dix ans", a-t-elle souligné. Selon l'Unrwa, Sofiane Jaber Abed Jawwad était "employé de voirie", marié et père de cinq enfants. Il a été enterré vendredi, selon un journaliste de l'AFP présent aux funérailles.

Mercredi, l'armée israélienne avait dit mener des opérations "antiterroristes dans les régions de Toubas et Tamoune" et qu'un de ses avions avait "frappé une cellule terroriste" dans la zone de Toubas, dans le nord de la Cisjordanie.

Les quatre hommes enterrés à Toubas vendredi ont été tués par une frappe aérienne mercredi à l'aube, selon le Croissant-Rouge palestinien. Un cinquième homme tué par la même frappe a été inhumé vendredi à Tamoune, également dans le nord de la Cisjordanie.

Vendredi matin, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Toubas aux côtés des quatre corps entreposés sur des civières et enveloppés d'un linceul blanc. Certains agitaient le drapeau vert du mouvement islamiste palestinien Hamas, et des coups de feu ont ponctué les chants des proches en deuil."Je me suis réveillé le matin au son d'une explosion", a déclaré à l'AFP Ahmed Sawafta, le père d'un des hommes décédés, décrivant la frappe de mercredi. "Mes frères sont arrivés et m'ont dit que Yassine était tombé en martyre", a-t-il ajouté en référence à son fils.