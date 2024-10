Une section du principal zoo de Hong Kong fermée au public après la mort de huit singes

Une section du plus ancien zoo de Hong Kong a été fermée lundi après que huit singes, dont trois appartenant à une espèce en danger critique d'extinction, ont été retrouvés morts, selon les autorités.

"Une nécropsie et des tests de laboratoire ont été immédiatement organisés pour aider à déterminer la cause de leur mort", a indiqué le département des loisirs et des services culturels (LCSD) dans un communiqué.