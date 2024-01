Une sonde inspirée de jouets robots à bord de la mission lunaire japonaise

Le module spatial japonais censé se poser vendredi vers 16H (HB) sur la Lune transporte un instrument atypique: un robot sphérique évoquant un droïde de Star Wars, qui se déploie comme un jouet transformable et se déplace un peu comme une tortue marine.

Un succès de cette mission, surnommée "Moon Sniper" par la Jaxa, serait historique pour le Japon, qui deviendrait le cinquième pays à réussir à se poser sur la Lune, après les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

Le sort de cette mini-sonde exploratrice est suspendu à celui de son transporteur, SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), petit engin que l'agence d'exploration spatiale japonaise Jaxa compte faire alunir avec un haut degré de précision dans quelques heures

A peine plus grande qu'une balle de tennis et pesant seulement 250 grammes, SORA-Q, la sonde exploratrice de SLIM, a été co-développée par la Jaxa et Takara Tomy, grand fabricant japonais de jouets à l'origine des célèbres robots "Transformers" lancés en 1984.

SORA-Q comprend deux caméras, l'une qui émerge à l'avant quand sa carapace métallique s'ouvre en deux, et une deuxième à l'arrière.

Une fois la sphère ouverte, ses deux extrémités lui servent de roues pour se mouvoir d'une manière chaloupée sur une surface accidentée.