Une sonde inspirée de jouets robots à bord de la mission lunaire japonaise

Un succès de cette mission, surnommée "Moon Sniper" par la Jaxa, serait historique pour le Japon, qui deviendrait le cinquième pays à réussir à se poser sur la Lune, après les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

A peine plus grande qu'une balle de tennis et pesant seulement 250 grammes, SORA-Q, la sonde exploratrice de SLIM, a été co-développée par la Jaxa et Takara Tomy, grand fabricant japonais de jouets à l'origine des célèbres robots "Transformers" lancés en 1984. Le géant nippon de l'électronique Sony et l'université japonaise privée Doshisha de Kyoto (ouest) ont aussi contribué à son élaboration.

SORA-Q comprend deux caméras, l'une qui émerge à l'avant quand sa carapace métallique s'ouvre en deux, et une deuxième à l'arrière.