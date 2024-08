Une source proche du Hezbollah affirme qu'Israël a ciblé des dépôts d'armes au Liban

Israël a ciblé lundi des dépôts d'armes du Hezbollah dans l'est du Liban, a indiqué à l'AFP une source proche du mouvement islamiste libanais, loin de la frontière sud théâtre d'affrontements quasi-quotidiens entre le groupe pro-iranien et l'armée israélienne.

Des frappes dans la région de la Békaa ont ciblé des dépôts d'armes du Hezbollah, a déclaré cette source. L'Agence nationale d'information (ANI, officiel) a pour sa part rapporté que trois sites dans l'est du Liban avaient été visés par des "raids israéliens ennemis".

Plus tôt dans la journée, un soldat israélien et deux combattants du Hezbollah libanais ont été tués dans des attaques menées de part et d'autre de la frontière, sur fond de craintes d'un embrasement régional.