Une start-up japonaise va tenter un alunissage historique

L'alunisseur du programme Hakuto-R, qui était jusqu'ici en orbite à quelque 100 kilomètres au-dessus de la Lune, doit d'ores et déjà avoir débuté sa descente vers la surface lunaire, a déclaré le commentateur du direct vidéo de l'entreprise.

Il doit par la suite réapparaître, ralentir sa course et ajuster son altitude, afin d'effectuer un "atterrissage en douceur" vers 16H40 GMT mardi, une séquence réalisée entièrement automatiquement.

"Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est déjà une grande réussite, et nous appliquons déjà les leçons tirées de ce vol à nos futures missions", a déclaré plus tôt ce mois-ci Takeshi Hakamada, dirigeant et fondateur d'ispace.

"Je me réjouis d'assister à cette journée historique, qui marque le début d'une nouvelle ère de missions lunaires commerciales."

Mesurant 2 mètres sur 2,5, l'alunisseur est en orbite autour de la Lune depuis le mois dernier, après avoir été lancé en décembre depuis la base américaine de Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée de SpaceX.