Une "super découverte" à Mexico: des offrandes aztèques

Des archéologues ont récemment fait une découverte importante dans l'ancien Grand Temple des Aztèques à Mexico, à savoir une offrande de 15 statues de pierre verte. Des boucles d'oreilles, des perles de pierre, des coquillages, des escargots, du corail et du sable marin ont également été retrouvés dans un récipient en pierre, a indiqué l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH). Le responsable du projet de fouilles, Leonardo López Luján, parle d'une "super découverte".

La dénommée "Offrande 186", située sous la plate-forme du côté de la façade arrière du "Templo Mayor", date de l'époque du souverain Moctezuma I (1440-1469). Les statues sont probablement beaucoup plus anciennes, ajoute l'INAH.

L'équipe dirigée par l'archéologue López Luján a trouvé un total de 14 statues masculines mesurant jusqu'à 30 centimètres de haut et une figure féminine de trois centimètres de haut. De plus, plus de 1.900 objets marins et 137 perles de pierre verte ont été retrouvés.