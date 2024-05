Une température record de 50,5°C enregistrée à New Delhi

Elles ont mis en garde contre une "très forte probabilité de développer des maladies liées à la chaleur et des coups de chaud à tous les âges" et appelé à faire preuve d'une "extrême vigilance" envers les personnes vulnérables.

La vague de chaleur dans le centre et le nord-ouest de l'Inde "devrait s'atténuer progressivement" à partir de jeudi, selon la météo indienne.

En mai 2022, 49,2°C avaient été relevés dans certains quartiers de la capitale.

Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l'été mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.