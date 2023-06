Une tornade frappe une ville du Texas, alors que des orages menacent le sud du pays

Une puissante tornade a frappé jeudi une ville du nord du Texas, causant de nombreux dégâts dont la destruction de plusieurs mobil-homes selon un élu local, et faisant un mort et plusieurs dizaines de blessés, selon ABC News.

Selon des vidéos partagées par des chasseurs d'orage, plusieurs bâtiments ont été détruits ou endommagés et des arbres déracinés.

"Ils ont été frappés par une tornade plus tôt dans la soirée et vont avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien" a déclaré l'élu du Texas Four Price sur Facebook, après s'être entretenu avec le maire de la ville et les services d'urgence de l'Etat.

"La situation est grave", a-t-il souligné, précisant que "de nombreux bâtiments ont été endommagés" et que l'Etat a fait "appel à des renforts médicaux".