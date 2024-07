Une vague de chaleur extrême fait plusieurs morts aux Etats-Unis

Les alertes à la canicule concernent plus de 160 millions de personnes aux Etats-Unis mardi, frappés par une vague de chaleur extrême qui a entraîné des records de températures et fait plusieurs morts dans l'Ouest américain ces derniers jours, selon les médias locaux.

Le mercure est anormalement élevé dans l'est et le sud du pays, mais c'est dans la partie occidentale que la chaleur est la plus brutale.