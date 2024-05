Une vidéo de la capture de soldates israéliennes le 7 octobre diffusée en Israël

Sur cette séquence d'un peu plus de 3 minutes, extraite d'une vidéo de deux heures filmée en Go-pro par des commandos du Hamas selon les familles, on peut voir ces jeunes femmes, certaines le visage en sang, assises à terre en pyjama, les mains attachées dans le dos par leurs ravisseurs.

"La vidéo, qui dure 3 minutes et 10 secondes, a été montée et censurée pour exclure les scènes les plus dérangeantes, comme les nombreux jeunes hommes et jeunes femmes assassinés à la base de Nahal Oz (...) ainsi que de nombreuses scènes d'une extrême brutalité", précise le communiqué.

Plus de 50 soldats ont été tués le 7 octobre dans la base de Nahal Oz, qui a été prise d'assaut par des commandos du mouvement islamiste palestinien.

Dans cette base, 15 femmes non armées chargées de surveiller la frontière derrière des écrans, ont été tuées ce jour-là, selon l'armée israélienne. Sept ont été prises en otages.