Une "vingtaine de terroristes" tués dans le nord de la bande de Gaza, selon Tsahal

L'armée israélienne a tué "environ 20 terroristes" en une journée et détruit des "infrastructures terroristes" dans le quartier de Zaytoun dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué Tsahal jeudi.

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé pour sa part jeudi un nouveau bilan de 29.410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Dans un communiqué, il a également fait état d'un total de 97 morts au cours des dernières 24 heures, et de 69.465 blessés depuis le 7 octobre. Des civils pour la plupart, selon l'organisation terroriste. Des chiffres qui ne peuvent toutefois être vérifiés de façon indépendante.

Les forces israéliennes affirment par ailleurs avoir détruit des "infrastructures terroristes" en divers endroit de la bande Gaza lors de raids menés tant par la marine que l'armée de l'air. Dans le sud du territoire, plusieurs navires utilisés par le Hamas et le Jihad islamique auraient été visés et détruits. Quinze combattants ont été tués à l'ouest de Khan Younès et de nombreuses armes ont également été retrouvées dans la ville, selon l'armée israélienne.