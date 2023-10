Une vingtaine d'ONG réclament l'arrêt du transbordement du GNL russe à Zeebrugge

Les organisations participantes ont remis une lettre ouverte à la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) et au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Selon une analyse de l'IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis), le terminal GNL de Fluxys à Zeebrugge a transféré au total 72 % du gaz naturel liquéfié russe à l'étranger en 2022, dont 93% vers des pays non européens. Une opération qui aurait rapporté environ 730 millions d'euros au Trésor russe.

Après les massacres de Boutcha et Irpin en mars 2022, l'UE a décidé de réduire sa dépendance au gaz russe et de s'en passer progressivement d'ici 2027. Une intention confirmée par la commissaire européenne à l'Énergie Kadri Simson en septembre de cette année.