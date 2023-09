Une visite dans un foyer, dernière étape du voyage du pape en Mongolie

Le souverain pontife, âgé de 86 ans, se rendra dans la matinée à la "Maison de la miséricorde", qui accueille des sans-abris et des victimes de violence domestique, dans un quartier pauvre de la capitale Oulan-Bator.

L'avion papal doit ensuite décoller à la mi-journée, après une cérémonie d'adieux.

Avec cette visite papale inédite en Mongolie, nation enclavée entre Chine et Russie, François visait deux objectifs: toucher une région reculée où le catholicisme est récent et encore peu répandu, et profiter de sa présence aux portes de la Chine pour nouer des liens avec Pékin.

A l'issue de la messe dimanche, il a lancé un message en direction des catholiques chinois, dont beaucoup avaient fait le déplacement, bravant les risques de représailles dans leur pays.