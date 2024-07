Une voiture fonce dans la foule à Séoul et fait plusieurs morts

Au moins neuf personnes ont été tuées et quatre blessées lundi lorsqu'une voiture circulant à contre-sens a heurté des piétons près de la mairie de Séoul, a annoncé la police.

Six personnes sont mortes sur place, et trois autres ont été déclarées décédées à leur arrivée à l'hôpital, a déclaré le pompier Kim Chun-soo.

Une enquête a été ouverte pour déterminer si drogue ou alcool sont impliqués, et s'il pourrait s'agir d'une accélération accidentelle du conducteur, selon M. Kim.

Un homme a été arrêté par la police après le drame, a précisé Kim Suk-hwan, directeur de la sécurité et des transports du district de Jung-gu.

Il conduisait à contre-sens et a heurté deux autres véhicules avant de percuter les piétons, selon Yonhap.

Oh Se-hoon, le maire de Séoul, a déploré "un accident très triste" en se rendant sur place, selon la municipalité. Il a demandé aux secours d'"emmener rapidement les victimes à l'hôpital et d'étudier en détail les causes de l'accident".

Les accidents de transports avec de nombreuses victimes sont rares en Corée du Sud, qui dispose de routes et de véhicules généralement bien maintenus.