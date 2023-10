USA: accord entre Stellantis et le syndicat automobile UAW

"Je félicite l'UAW et Stellantis d'être parvenus, après des négociations acharnées et de bonne foi, à un accord historique qui garantira aux travailleurs les salaires, les avantages sociaux, la dignité et le respect qu'ils méritent", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"Une fois de plus, nous avons réussi ce qui, il y a quelques semaines, nous paraissait impossible", s'est félicité de son côté le président de l'UAWM, estimant que "nous avons commencé à inverser la tendance dans la guerre contre la classe ouvrière américaine".

Selon M. Fain, Stellantis créera quelque 5.000 emplois pendant la durée du contrat, ce qui constitue un revirement par rapport aux suppressions d'emplois que le constructeur automobile envisageait avant les négociations.

Après l'accord de principe trouvé avec Ford le 25 octobre, l'UAW avait annoncé que les employés du constructeur américain reprendraient le travail pour faire pression sur General Motors (GM) et Stellantis.

C'est la première fois que les "Big Three" sont ciblés en même temps par une grève. Cette dernière, liée à l'élaboration des prochaines conventions collectives, mobilisait avant l'accord chez Ford près de 45.000 employés en tout, sur les 146.000 encartés à l'UAW.

General Motors est désormais le dernier des grands constructeurs américains à ne pas être parvenu à un accord avec le syndicat automobile. Son usine d'Arlington (Texas) est la dernière en date à être touché par le mouvement de grève, alors que le groupe a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.