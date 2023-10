USA: au moins dix morts dans plusieurs fusillades dans le Maine, le tireur en fuite

Au moins dix personnes sont mortes dans plusieurs fusillades survenues dans l'Etat du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis, le tireur étant toujours en fuite, selon plusieurs médias américains et autorités locales.

Le suspect est "toujours en fuite" selon la police du comté d'Androscoggin, qui a diffusé des photos montrant un homme blanc, vêtu d'un haut marron et d'un pantalon bleu foncé, armé d'un fusil semi-automatique.

Les fusillades se sont déroulées dans trois lieux différents, une salle de bowling, un restaurant et un centre logistique d'un supermarché Walmart, selon la chaîne CNN, qui a évoqué un bilan préliminaire d'au moins 16 morts et entre 50 et 60 blessés.

Les autorités locales, qui ont demandé aux habitants de rester chez eux, ont aussi publié une photo d'une voiture blanche, demandant aux citoyens de les contacter s'ils reconnaissaient le véhicule.