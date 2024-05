USA: hôtesses et stewards d'American Airlines appellent Biden à l'aide

Plusieurs dizaines d'hôtesses de l'air et de stewards de la compagnie American Airlines ont manifesté jeudi devant la Maison Blanche, dans le cadre d'une large mobilisation pour réclamer le respect de leur droit de grève et de meilleurs salaires.

"Les hôtesses et stewards demandent l'aide des élus à travers les Etats-Unis ainsi que de la Maison Blanche pour rétablir leur droit de grève", a expliqué l'Association des hôtesses et stewards professionnels (APFA), qui représente les plus de 27.000 salariés de cette catégorie chez American Airlines, dans un communiqué.