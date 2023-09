USA: il faudra encore relever les taux, martèle une responsable de la Fed

Une responsable de la banque centrale américaine (Fed) a répété vendredi que les taux devraient probablement être encore relevés cette année pour parvenir à juguler l'inflation de façon durable, et rester à un niveau élevé pendant plus longtemps que prévu.

"L'inflation est encore trop élevée, et je pense qu'il sera probablement approprié que le comité augmente encore les taux et les maintienne à un niveau restrictif pendant un certain temps afin de ramener l'inflation à notre objectif de 2,0%", a déclaré Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, lors d'un discours devant des banquiers à Vail, dans le Colorado.

Le comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, s'est réuni mardi et mercredi, et a annoncé un maintien des taux à leur niveau actuel, dans la fourchette de 5,25-5,50%.