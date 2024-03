USA: la Cour suprême autorise une loi controversée sur l'immigration au Texas

La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, a autorisé l'entrée en vigueur d'une loi anti-immigration controversée dans l'État du Texas. Cette loi confère aux autorités texanes des pouvoirs étendus à la frontière avec le Mexique, comme le révèle un document juridique publié notamment par la chaîne américaine CNN.

Le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, avait déjà promulgué la loi en décembre. Après de longues batailles juridiques, le ministère américain de la Justice avait cependant fait valoir devant la Cour suprême que l'État du sud outrepassait ses pouvoirs avec cette loi. Néanmoins, la décision rendue mardi par la Cour suprême permet désormais l'application de la loi, en dépit des objections persistantes du ministère et de plusieurs organisations de défense des droits humains et des libertés civiles.

Cette loi vise à réprimer l'immigration clandestine vers les États-Unis à l'échelle de l'État. Ainsi, les forces de l'ordre texanes seront habilitées à interpeller les individus suspectés d'avoir franchi illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique. De plus, les tribunaux texans pourront ordonner des expulsions et infliger de longues peines de prison aux personnes ayant traversé la frontière à plusieurs reprises. Ces compétences sont normalement réservées au gouvernement fédéral.