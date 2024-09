USA: la Fed va abaisser ses taux, l'ampleur de la coupe reste incertaine

Car alors que l'inflation rentre progressivement dans le rang, il est temps désormais d'empêcher le chômage de grimper à son tour. Et donc de commencer à abaisser les taux, qui pèsent sur l’activité économique.

Un quart de point ou plus ? Il semble désormais acquis que la banque centrale américaine (Fed) annoncera mercredi, à l'issue de sa réunion, sa première baisse des taux depuis 2020, mais la vitesse de cet assouplissement reste incertaine.

Ceux-ci avaient été relevés pour juguler la flambée des prix, et se trouvent depuis juillet 2023 dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, leur plus haut niveau en plus de 20 ans.

Ce début des baisses de taux "a été clairement signalé par le président de la Fed (Jerome) Powell et d'autres" responsables, a commenté Lauren Saidel-Baker, économiste pour le cabinet de conseil ITR Economics, dans une note.

"La seule question désormais est l'ampleur" de cette baisse, ajoute-t-elle.

Le Fed publiera sa décision via un communiqué à 14H00 locales (18H00 GMT), puis Jerome Powell tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.