USA: la police du Capitole arrête un homme possédant couteau et machette à Washington

La police du Capitole à Washington a procédé à l'arrestation mardi après-midi d'un homme doté d'une machette et d'un couteau devant l'aile est du bâtiment du congrès américain. Il ne faisait cependant pas mine de viser un élu américain.

Le policier s'est adressé à lui et a remarqué une brique dans la poche de l'individu, qui a bien voulu s'en débarrasser à la demande l'agent.

Un agent de police a remarqué la présence d'un homme de 23 ans sans domicile fixe qui faisait des allers-retours et puis s'asseyait sur le trottoir en fin d'après-midi.

L'homme d'une vingtaine d'années a aussi exhibé et un couteau et l'a déposé sur le rebord. L'agent a alors appelé des renforts et sécurisé l'arme, avant d'apercevoir aussi le manche d'une machette, sous les vêtements de l'homme interpellé.

Le policier a aussi pu saisir l'arme en toute sécurité et procéder à l'arrestation du jeune homme. Ce dernier est poursuivi pour transporter une arme dangereuse et possession d'une arme interdite.

La police affirme continuer son enquête, mais à ce stade n'a pu établir la raison de la présence de cet homme à Washington.