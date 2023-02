USA: le régulateur de l'aviation civile sous pression après plusieurs incidents

Deux avions proches d’entrer en collision à Austin (Texas) et New York, un appareil piquant du nez peu après son décollage de Hawaï: plusieurs incidents récents interrogent sur la sécurité dans le ciel américain et les responsabilités du régulateur.

Le sujet s’est invité mercredi lors de l’audition parlementaire de Billy Nolen, le président par intérim de l’agence qui réglemente l’aviation civile américaine (FAA).

Le sénateur républicain Ted Cruz y a diffusé une reconstitution de l’épisode du 4 février à l’aéroport d’Austin, au cours duquel un avion-cargo de FedEx en phase d’atterrissage et un avion commercial de la compagnie aérienne Southwest prêt à décoller ont failli se percuter.

"Si vous vous trouviez dans le vol Southwest et que vous saviez qu’un autre avion avait failli atterrir sur vous et tuer toutes les personnes à bord, vous seriez à juste titre horrifiés", a lancé l’élu texan.

"Nous nous en tiendrons aux faits", lui a répondu M. Nolen, précisant qu’une enquête avait été ouverte. Le 13 janvier, à l’aéroport JFK de New York, un vol d'American Airlines a coupé la piste sans autorisation du contrôleur du trafic aérien, se retrouvant à moins de 500 mètres d'un appareil de la compagnie aérienne Delta, selon un rapport préliminaire de l’agence en charge de la sécurité des transports (NTSB).

La NTSB enquête également sur la brutale perte d’altitude, le 18 décembre, du vol UA 1722 filant droit vers l’océan Pacifique juste après avoir quitté l’île de Maui (Hawaï). Le pilote a fini par redresser l'appareil. - "Aucun lien évident" - Ces incidents n’ont pas fait de victime, mais mettent sous pression la FAA, déjà critiquée après la suspension temporaire le mois dernier de tous les vols internes décollant des Etats-Unis, une première depuis les attentats du 11 septembre 2001. Cette interruption avait été causée par une panne informatique du système d'alerte de risques au sol ou dans le ciel, le système Notice To Air Missions (NOTAM). Lors de son passage au Sénat, M. Nolen s’est voulu rassurant, rappelant qu’il n’y avait pas eu d'accident aérien mortel aux Etats-Unis depuis 2009. Il a également indiqué que la FAA travaillait à des modifications du système NOTAM pour éviter de nouvelles défaillances, mais qu’il faudrait attendre 2025 pour une mise à jour complète.