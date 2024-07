USA: les salariés du parc Disneyland approuvent le principe d'une grève

Les salariés se sont prononcés à 99% en faveur d'une grève, selon le communiqué des syndicats.

"Disney a recouru à des tactiques illégales au lieu de traiter le processus de négociation (salariale) avec le respect et le sérieux qu'il mérite", ont-ils estimé. "Le vote massif d'aujourd'hui (...) envoie un message clair à l'entreprise: nous sommes plus forts ensemble et nous ne nous laisserons pas diviser par des tactiques d'intimidation."

Autorisés à faire grève, les syndicats peuvent maintenant déclencher un mouvement quand ils le souhaitent.