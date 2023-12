Vatican: fin d'un procès de deux ans impliquant un cardinal pour fraude financière

Cet été, le promoteur de justice (procureur) Alessandro Diddi avait requis des peines allant de plus de quatre ans à plus de 13 ans de prison, en plus de sanctions financières, à l'encontre des dix prévenus qui comparaissent notamment pour fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir, blanchiment d'argent, corruption et extorsion.

Après la 85e et dernière audience mardi qui a donné la parole aux avocats de la défense, le verdict dans le procès dit "de l'immeuble de Londres" sera lu samedi en fin d'après-midi, a annoncé le juge.

Ancien numéro deux de la Secrétairerie d'Etat, la pierre angulaire du gouvernement central du Saint-Siège, Mgr Becciu conserve son titre de cardinal mais a été démis de toutes ses fonctions en septembre 2020.