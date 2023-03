Veillée d'armes à New York avant la possible inculpation pénale de Trump

Des barrières de police devant la Trump Tower et le palais de justice de Manhattan; davantage de forces de l'ordre et de journalistes que de manifestants pro Donald Trump: New York attend la possible inculpation, qui serait historique, de l'ancien président des Etats-Unis.

Dans un dernier communiqué mardi de l'équipe de campagne de M. Trump pour la présidentielle de 2024, une photo montre deux manutentionnaires de la police de New York (NYPD) déchargeant tranquillement d'un camion une barrière métallique.